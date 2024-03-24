Конец 500-летней гегемонии Запада. В Германии нашли нового союзника России. Виновные в диверсии на "Потоках" должны быть наказаны

23K прочитали Найти виновных и наказать! Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил вчера журналистам, что виновные в подрыве трубопроводов "Северного потока" должны быть установлены и должны предстать перед судом.
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