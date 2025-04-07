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Русская весна

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«Отважные» штурмуют Лысовку у Покровска (КАРТА)

«Отважные» штурмуют Лысовку у Покровска (КАРТА)

«Отважные» штурмуют Лысовку у Покровска (Красноармейска) в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» в тяжелых боях заняли южную и восточную части Лысовки, теперь ведут бои уже в северной, ВСУ пытаются контратаковать.

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