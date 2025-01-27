«Ликвидирована в связи со смертью»: смерть скандальной Лены Миро подтвердили налоговики

В Старом Осколе, где родилась и была прописана скандальная некогда блогерша Лена Миро, появилась информация о ликвидации ИП Елены Владимировны Мироненко, 1981 года рождения, в связи со смертью самого индивидуального предпринимателя.
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