🏆 Крымский туристический проект отметили в правительстве России Премию завоевал образовательный проект «Класс гостеприимства».
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🏆 Крымский туристический проект отметили в правительстве России Премию завоевал образовательный проект «Класс гостеприимства».