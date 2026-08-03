ВС России нанесли новые удары по инфраструктуре ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли новые удары по инфраструктуре ВСУ. «В течение ночи Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ», — сообщается в заявлении.
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