ВС России нанесли новые удары по инфраструктуре ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли новые удары по инфраструктуре ВСУ. «В течение ночи Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ», — сообщается в заявлении.