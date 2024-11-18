Как мировые лидеры отреагировали на решение Байдена разрешить удары по территории России

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Решение президента США Джо Байдена санкционировать использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России вызвало широкий отклик в международной политике.
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