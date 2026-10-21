Глава киевского режима Владимир Зеленский под давлением европейцев пошёл на уступки в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
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Крышкой рояля ему, а не перемирие!
сначала будут говорить о (победе) русской дипломатии..... а потом о том, что нас обманули!!! это уже проходили и не один раз! противно видеть все эти (договорняки и сделки)....
" Как отмечается в публикации, в ближайшее время может быть объявлено о временном перемирии. нас может ждать временное перемирие, которое необходимо Трампу перед промежуточными выборами в Конгресс."
Временное перемирие? Так это Зека НАМ его предлагает и " идет на уступки "... ?!
Или это мы идем на уступки рыжему, дабы его не вышвырнули раньше времени из теплого Овала?!
Ну дела... Какой " торг закончен " - уступками со стороны России???!
На какие и кому ЗЕ пошёл на уступки ? Путин ясно сказал- России нужен мир ,а не перемирие -