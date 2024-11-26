Помощник президента рассказал, зачем Путин поедет в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин приедет в Казахстан 27-28 ноября с государственным визитом. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым.