Эмоции по поколению: что для зумеров кринж, а для X – конфуз?

Команда Дзена провела увлекательное исследование, в котором сравнила, как представители трёх поколений — X (36–45 лет), миллениалы (26–35 лет) и зумеры (18–25 лет) — используют интернет-сленг и выражают свои эмоции в сети.
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