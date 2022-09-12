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Раскрыта стоимость первого белорусского ноутбука

Раскрыта стоимость первого белорусского ноутбука

Цены на первый ноутбук белорусского производства будут начинаться с 1300 белорусских рублей (около 31 тысячи российских рублей) в базовой комплектации, сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на генерального директора предприятия «Горизонт».

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