Раскрыта стоимость первого белорусского ноутбука

Цены на первый ноутбук белорусского производства будут начинаться с 1300 белорусских рублей (около 31 тысячи российских рублей) в базовой комплектации, сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на генерального директора предприятия «Горизонт».
Цены на первый ноутбук белорусского производства будут начинаться с 1300 белорусских рублей (около 31 тысячи российских рублей) в базовой комплектации, сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на генерального директора предприятия «Горизонт».
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