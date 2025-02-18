Координатор Болотова: тест-драйвы в вузах помогают школьникам выбрать профессию

Выбор профессии — одно из ключевых решений в жизни человека. Как начать планировать карьеру в 11 классе, рассказала «Известиям» координатор онлайн-фестиваля по профориентации «День выбора» Екатерина Болотова.
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