«Лаборатория Касперского» предупредила о новой уязвимости в Microsoft Office

Уязвимость и связанные с ней атаки зафиксировали специалисты «Лаборатории Касперского». По их данным, подобные инциденты наблюдаются у 18 компаний, среди которых научно-исследовательские, энергетические, компании промышленной сферы и другие.
Уязвимость и связанные с ней атаки зафиксировали специалисты «Лаборатории Касперского». По их данным, подобные инциденты наблюдаются у 18 компаний, среди которых научно-исследовательские, энергетические, компании промышленной сферы и другие.
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