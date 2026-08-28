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Царьград

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Загадочная болезнь заставила индийского подростка жить в пруду

Загадочная болезнь заставила индийского подростка жить в пруду

Подросток пять лет не вылезал из деревенского пруда, спасаясь от невыносимого жжения кожи.В Индии врачи пытаются разгадать загадку 16-летнего Икбала Шейха из штата Западная Бенгалия, который последние пять лет провел практически в воде.

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