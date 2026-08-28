Загадочная болезнь заставила индийского подростка жить в пруду

Подросток пять лет не вылезал из деревенского пруда, спасаясь от невыносимого жжения кожи.В Индии врачи пытаются разгадать загадку 16-летнего Икбала Шейха из штата Западная Бенгалия, который последние пять лет провел практически в воде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии