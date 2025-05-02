Советские войска в тексте называют "оккупационными" Учебник по истории Молдавии для старших классов, описывающий события Второй мировой войны с точки зрения румын, называет Сталинградскую битву "катастрофой".
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