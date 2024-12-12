Щербаков: центр спортивной медицины построят в районе Покровское-Стрешнево

Проект здания для размещения центра спортивной медицины с открытой автостоянкой в районе Покровское-Стрешнево прошел согласование, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.