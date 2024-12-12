Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Всё верно говорит,хохлам верить нельзя!!!!Военкор Сладков в...
  • Eduard
    Да никто им ничего не должен! Они сбили боинг с гражданамп Европы и Малайзии!WSJ: Трамп заявил...
  • Svetlana Kuzmina
    А не лучше ли, Рютте, сократить свои зарплаты в НАТО и ЕП, и направить их на оборону, а не грабить пенсионеров, инвал...Рютте призвал нап...

Щербаков: центр спортивной медицины построят в районе Покровское-Стрешнево

Щербаков: центр спортивной медицины построят в районе Покровское-Стрешнево

Проект здания для размещения центра спортивной медицины с открытой автостоянкой в районе Покровское-Стрешнево прошел согласование, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх