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"Будущее нашего города". Галина Буевич от имени депутатов БГД поздравила с Днем знаний

"Будущее нашего города". Галина Буевич от имени депутатов БГД поздравила с Днем знаний

Особую благодарность председатель Барнаульской гордумы выразила учителям и преподавателям Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич поздравила жителей краевой столицы с Днем знаний.

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