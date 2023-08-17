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Немного истории для проверяющих - Таджикистан 90-х

Немного истории для проверяющих - Таджикистан 90-х

Таджикистан 90-х Таджикистан занялся проверкой условий проживания в России их гастарбайтеров, что не может не вызывать недоумения, памятуя о том, что там творили с русскими в 90-е.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Вы действительно думаете, что (у автора) &quot;Путин не знает о происходящем ...&quot; ??? Да он ОБЯЗАН знать и ОБЯЗАН реагировать !!! А теперь подумайте и сделайте выводы - почему такая реакция отсутствует ...
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8 час.
Александр Ткаченко
Путин обязан, но он один, а Россия большая. И меня терзают смутные сомнения, что  ему докладывают правду, о положении дел в России. Как и с зарплатами, пенсиями, прочее, прочее.
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8 час.
Владимир Карпов
А вам не кажется, что он ПРЕЗИДЕНТ с огромной армией подчинённых, а не маленький наивный мальчик, которого легко обмануть ??? Он что - не может проверить достоверность того, что ему докладывают ??? Не смешите мои тапочки - у него имеются огромнейшие возможности знать истинное положение вещей !!! Так что возникают &quot;смутные сомнения&quot; (как вы пишете) - а нужно ли ему это ???
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8 час.

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