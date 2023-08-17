Немного истории для проверяющих - Таджикистан 90-х

Вы действительно думаете, что (у автора) "Путин не знает о происходящем ..." ??? Да он ОБЯЗАН знать и ОБЯЗАН реагировать !!! А теперь подумайте и сделайте выводы - почему такая реакция отсутствует ...

Путин обязан, но он один, а Россия большая. И меня терзают смутные сомнения, что ему докладывают правду, о положении дел в России. Как и с зарплатами, пенсиями, прочее, прочее.

Владимир Карпов

А вам не кажется, что он ПРЕЗИДЕНТ с огромной армией подчинённых, а не маленький наивный мальчик, которого легко обмануть ??? Он что - не может проверить достоверность того, что ему докладывают ??? Не смешите мои тапочки - у него имеются огромнейшие возможности знать истинное положение вещей !!! Так что возникают "смутные сомнения" (как вы пишете) - а нужно ли ему это ???