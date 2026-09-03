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Иммунолог Бережанский объяснил, как безопасно начать закаливание

Иммунолог Бережанский объяснил, как безопасно начать закаливание

Ледяные ванны не гарантируют защиту от простуд или избавление от депрессии. Аллерголог-иммунолог Павел Бережанский советует начинать закаливание постепенно и с локальных процедур, сообщает kp.

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