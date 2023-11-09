«Корпоратив»: Куда подевался кулер?

Комедия рубежа нулевых-десятых на последнем издыхании Малахольный директор мебельного салона (Николай Наумов) мечтает перевестись в другое место, вздыхает по продавщице из соседнего магазина осветительных приборов и старается все делать по правилам.
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