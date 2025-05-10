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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»

Турнир проходит с 9 по 25 мая в Швеции и Дании без участия российской команды. «Без участия сборной России чемпионат мира, конечно, многое потерял.

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