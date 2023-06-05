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Лобовое столкновение с силами НАТО и ядерная зима: готов ли Запад воевать с Россией

Лобовое столкновение с силами НАТО и ядерная зима: готов ли Запад воевать с Россией

Лобовое столкновение с силами НАТО и ядерная зима: готов ли Запад воевать с Россией Владислав ВислНедавно аналитики рассматривали несколько сценариев для Владимира Путина, которые зависят от развития ситуации на поле боя в СВО.

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