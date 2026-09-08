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Царьград

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Дмитрий Песков: Путин посетит БРИКС саммит в Нью-Дели через несколько дней

Дмитрий Песков: Путин посетит БРИКС саммит в Нью-Дели через несколько дней

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни отправится в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, подчеркнув, что мероприятие пройдет с 12 по 13 сентября.

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