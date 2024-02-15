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Украинский торг: Мы вам прах Столыпина, вы нам — пленных бандеровцев

Украинский торг: Мы вам прах Столыпина, вы нам — пленных бандеровцев

  Киев предлагает Москве обменять живых «хероев» на останки погибшего больше 100 лет назад премьер-минисра Российской империи Торговля мертвыми, судя по всему, на Украине становится национальной забавой, в которой нет ни моральных, ни нравственных преград.

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