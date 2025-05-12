Дзюдо или шахматы? Как в мире откликнулись на идею Путина о переговорах в Стамбуле

Наблюдатели считают заявление президента РФ "тщательно выверенным" ходом в поддержку Трампа Прерванные в 2022 году российско-украинские переговоры могут возобновиться в Стамбуле 15 мая, предложение об их проведении высказал президент РФ Путин в ночь на 11 мая.
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