Дзюдо или шахматы? Как в мире откликнулись на идею Путина о переговорах в Стамбуле

Наблюдатели считают заявление президента РФ "тщательно выверенным" ходом в поддержку Трампа Прерванные в 2022 году российско-украинские переговоры могут возобновиться в Стамбуле 15 мая, предложение об их проведении высказал президент РФ Путин в ночь на 11 мая.