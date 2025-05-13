Рост пенсионных баллов продолжится, прогнозируют экономисты в России

В 2025 году стоимость пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а в 2026 году индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) увеличится примерно до 160 рублей, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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