«Акрон» оформил аренду сербского форварда Видосавлевича с опцией выкупа

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» подписал 25-летнего сербского нападающего Милутина Видосавлевича на правах аренды из «Войводины» с правом выкупа в конце сезона-2026/27.
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