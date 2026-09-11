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Регионы России

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«Акрон» оформил аренду сербского форварда Видосавлевича с опцией выкупа

«Акрон» оформил аренду сербского форварда Видосавлевича с опцией выкупа

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» подписал 25-летнего сербского нападающего Милутина Видосавлевича на правах аренды из «Войводины» с правом выкупа в конце сезона-2026/27.

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