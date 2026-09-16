Россиянам объяснили важность выкапывания картофеля в сентябре

Агроном Владимир Викулов в беседе с 360.ru рассказал, что картофель крайне важно выкопать в сентябре даже если месяц будет дождливым, ведь если с этим затянуть, то клубни могут стать добычей для вредителей и болезней.
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