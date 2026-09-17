Пресс-служба «Юргордена» подтвердила смерть Ханса Твиллинга

Ханс Твиллинг, легендарный шведский хоккеист и чемпион мира, скончался в возрасте 98 лет. Пресс-служба клуба «Юргорден» подтвердила смерть 17 сентября, отметив его вклад в успехи клуба в футболе и хоккее.