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19 сентября 1971 в Ивановской области прогремел ядерный взрыв

19 сентября 1971 в Ивановской области прогремел ядерный взрыв

Ядерный взрыв мощностью 2,3 килотонны в Ивановской области был проведен для изучения строения земной коры.

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