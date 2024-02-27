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Лавров: линия Запада на изоляцию и отмену России потерпела полный крах

Лавров: линия Запада на изоляцию и отмену России потерпела полный крах

Известия/Константин Кокошкин Линия Запада на изоляцию и отмену России потерпела полный крах, заявил глава МИД России Сергей Лавров на церемонии открытия Второго конгресса Международного движения русофилов.

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