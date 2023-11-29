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The Moscow Post

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  • Grandad
    Что, выборы Президента уже состоялись? Так легко распределяет должности в Правительстве, не посоветовавшись с будущим...Надвигается кадро...
  • Алекс Сэм
    А может быть проще их в Россию просто не пускать? От слова совсемМВД хочет обязать...
  • Sergey
    все останется по прежнему и с теми же людьми! они так прикипели к власти, что теперь они только с начальником уйдут! ...Надвигается кадро...

Надвигается кадровая "буря": кто устоит после выборов Президента?

Надвигается кадровая "буря": кто устоит после выборов Президента?

Согласно инсайду The Moscow Post, после выборов Президента весной 2024 года всю страну может ожидать скрытая "кадровая реформа".

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Зачем кому-то знать о том, чего или не будет, или будет не так?
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15 час.
Sergey
все останется по прежнему и с теми же людьми! они так прикипели к власти, что теперь они только с начальником уйдут! а значит на вечно!
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12 час.
Grandad
Что, выборы Президента уже состоялись? Так легко распределяет должности в Правительстве, не посоветовавшись с будущим Президентом. Или автор уже назначил его?
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10 час.

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