Согласно инсайду The Moscow Post, после выборов Президента весной 2024 года всю страну может ожидать скрытая "кадровая реформа".
Надвигается кадровая "буря": кто устоит после выборов Президента?
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Зачем кому-то знать о том, чего или не будет, или будет не так?
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15 час.
Sergey
все останется по прежнему и с теми же людьми! они так прикипели к власти, что теперь они только с начальником уйдут! а значит на вечно!
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12 час.
Grandad
Что, выборы Президента уже состоялись? Так легко распределяет должности в Правительстве, не посоветовавшись с будущим Президентом. Или автор уже назначил его?
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10 час.
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