Риттер: Словами об Украине Макрон хочет втянуть США в войну с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится втянуть Соединенные Штаты Америки в войну с Российской Федерацией в рамках своих комментариев по поводу возможной отправки иностранных солдат на территорию Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии