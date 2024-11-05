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CognEmo: Негативные эмоции усиливают самоконтроль

CognEmo: Негативные эмоции усиливают самоконтроль

Американские ученые из Городского университета Нью-Йорка и других научных учреждений обнаружили, что некоторые отрицательные эмоции могут усиливать тормозные процессы психики, что способствует лучшему самоконтролю.

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