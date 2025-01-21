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Суд обязал создателя Hamster Kombat выплатить 2,5 млн рублей за неоказанные услуги

Суд обязал создателя Hamster Kombat выплатить 2,5 млн рублей за неоказанные услуги

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал Эдуарда Гуриновича, создателя Hamster Kombat, выплатить предпринимателю Виктору Шкурскому 2,5 млн рублей за невыполнение условий обучающего договора.

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