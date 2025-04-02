Тула присоединится к международной акции "Зажги синим"

2 апреля с 20:00 до полуночи в Тульской области пройдет акция в поддержку людей с аутизмом. К международной инициативе присоединятся объекты ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры, которые подсветят синим цветом — символом понимания и поддержки людей с расстройствами аутистического спектра.