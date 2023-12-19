Кому из знаков зодиака больше всего повезет в любви во время зимнего солнцестояния и перехода Солнца в созвездие Козерога Алёна ЮрьеваДекабрь — это месяц, когда зимнее солнцестояние приносит с собой не только обновление времени, но и потенциал для любви и эмоциональной гармонии.
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