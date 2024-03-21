Кологривый арестован на семь суток за дебош

Артист назвал инцидент случайностью.фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.--> Суд вынес решение об аресте на семь суток актёру Никите Кологривому по делу о хулиганстве, сообщает 19 марта пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.