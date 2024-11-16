Минниханов поручил усилить работу по недопущению пожаров в Татарстане

Раис РТ Рустам Минниханов поручил усилить работу по недопущению пожаров в республике. Он подчеркнул, что в Татарстане увеличилось количество возгораний с наступлением холодов и старта отопительного сезона.
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