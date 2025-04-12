В Татарстане отремонтировано 11% многоквартирных домов по программе капремонта

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании под руководством Раиса республики Рустама Минниханова представил текущий статус программ капитального ремонта в разных сферах.
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