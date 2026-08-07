Эксперт Юшков: Европа затруднится отличить газ из Турции

Эксперт Игорь Юшков усомнился в возможности определить происхождение газа при транзите через Турцию. В условиях нехватки Европы в газе Турция обсуждает поставки, исключая российский: ее система обслуживает местный, азербайджанский и иранский газ.
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