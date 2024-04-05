Жители Морозовского района сообщили о ночных взрывах. Что известно к данному часу

В Морозовском районе военнослужащие ПВО России отражают массированную атаку вражеских беспилотников.В ночь на пятницу, пятое апреля, украинская армия вновь провела массированную атаку беспилотных летательных аппаратов по военному аэродрому Ростовской области в районе города Морозовск.
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