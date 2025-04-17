В Госдуму внесут проект о возвращении прямых всенародных выборов мэров

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату парламента законопроекты, которым планируется установить единый порядок избрания глав муниципалитетов – голосованием граждан России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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