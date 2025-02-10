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Царьград

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Третий день подряд: в Самарской области снова объявлена опасность атаки БПЛА

Третий день подряд: в Самарской области снова объявлена опасность атаки БПЛА

В регионе третье утро подряд начинается с объявления угрозы атаки беспилотниками. Предупреждение рассылается через приложение МЧС.

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