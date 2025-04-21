Партнерство Reju с итальянской Rematrix обеспечит устойчивую цепочку поставок текстиля центрам регенерации 

Reju, ведущая целевая компания в сфере регенерации текстиля в текстиль, объявила о партнерстве с Rematrix, организацией по реализации ответственности производителей (PRO) в Виченце, Италия, для обеспечения надежных, отвечающих нормативным требованиям и экологичных поставок отслужившего текстиля.
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