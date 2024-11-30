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В ТНТ Канделаки провела презентацию сезона-2025

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, глава телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер Аркадий Водахов подвели итоги 2024 года и поделились масштабными планами на 2025-й, согласно информации издания Кинобизнес сегодня.

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