В ТНТ Канделаки провела презентацию сезона-2025

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, глава телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер Аркадий Водахов подвели итоги 2024 года и поделились масштабными планами на 2025-й, согласно информации издания Кинобизнес сегодня.
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