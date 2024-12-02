Моя семья. Счас...
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Сексуальность и наслаждение

Сексуальность и наслаждение

Удовольствие и оргазм - первооснова творения мира. Мир рождался в оргазме и соитии мужского и женского начал.

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Комментарии
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Воробей
Да, тяжела женская доля в эмансипированном социуме ибо, там вместо того, что женщинам прямо относится к &quot;возможность испытывать удовольствие разного плана, наша физиология создана для этого.&quot;  их при помощи психотравм перепрофилируют в совсем иную функцию &quot;Общество ставит работу, ответственность, рождение детей, профессию и т.д. на первое место. Наслаждение и удовольствие остаются на последнем.&quot;
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