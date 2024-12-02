Удовольствие и оргазм - первооснова творения мира. Мир рождался в оргазме и соитии мужского и женского начал.
Сексуальность и наслаждение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Да, тяжела женская доля в эмансипированном социуме ибо, там вместо того, что женщинам прямо относится к "возможность испытывать удовольствие разного плана, наша физиология создана для этого." их при помощи психотравм перепрофилируют в совсем иную функцию "Общество ставит работу, ответственность, рождение детей, профессию и т.д. на первое место. Наслаждение и удовольствие остаются на последнем."
Ответить
1 час.
Свежие комментарии