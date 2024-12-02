Сексуальность и наслаждение

В

Воробей

Да, тяжела женская доля в эмансипированном социуме ибо, там вместо того, что женщинам прямо относится к "возможность испытывать удовольствие разного плана, наша физиология создана для этого." их при помощи психотравм перепрофилируют в совсем иную функцию "Общество ставит работу, ответственность, рождение детей, профессию и т.д. на первое место. Наслаждение и удовольствие остаются на последнем."