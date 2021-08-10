Какие документы нужны для получения полиса ОМС в ДНР?

Для получения полиса ОМС в ДНР необходимы следующие документы. Для граждан РФ старше 18: -паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности -СНИЛС Для граждан РФ от 14 до 18 лет: -паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности -СНИЛС -паспорт законного представителя ребенка - документ, подтверждающий полномочия законного представителя Для детей до 14 лет: - свидетельство о рождении (при наличии штампа о гражданстве на оборотной стороне) - СНИЛС (при наличии) - паспорт законного представителя ребенка - документ, подтверждающий полномочия законного представителя Ко всем документам прилагаются копии (для паспорта разворот + страница с пропиской) Если у Вас НЕТ в паспорте штампа о прописке в Ростовской области при подаче документов нужно указать адрес проживания в Ростовской области на копии страницы документа «Место жительства».