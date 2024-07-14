Лётчик: Киев просил командира Ту-22М3 катапультировать экипаж перед угоном Ту-22М3. Обложка © wikipedia / Alex Beltyukov Лётчик ВКС РФ, которого украинские спецслужбы пытались завербовать для угона самолёта Ту-22М3, рассказал об их требованиях.
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