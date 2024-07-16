Ученые узнали, как стать терпеливее

Чем больше в вашем организме гормона счастья, тем дольше вы можете находиться в состоянии ожидания. Исследователи из Японии обнаружили, что искусственное выделение серотонина у мышей сделало их более терпеливыми в ожидании еды.
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