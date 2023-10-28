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Русская весна

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Глава МИД Китая провёл в США встречи с Байденом, Блинкеном и Салливаном

Глава МИД Китая провёл в США встречи с Байденом, Блинкеном и Салливаном

Состоявшаяся накануне встреча министра иностранных дел Китая Ван И с президентом США Джо Байденом, а также его переговоры с советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном преследовали цели стабилизации отношений между двумя странами, сообщил МИД КНР в субботу.

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